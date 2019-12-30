Казанского адвоката приговорили к 3 годам колонии

Фото: "Реальное время"

3 года колонии общего режима получил за покушение на мошенничество в 1,5 млн рублей казанский адвокат Элик Абдрашитов. Такой приговор ему сегодня вынес Ново-Савиновский райсуд Казани, передает из суда журналист «Реального времени».



В прениях гособвинитель просила отправить подсудимого за решетку на 6,5 года. «Как будто я закоренелый рецидивист. При этом все остальные мои заслуги и госнаграды не учитываются, как будто их не было», — комментировал позицию прокуратуры в последнем слове сам Абдрашитов и просил вынести справедливое решение. Он признал лишь адвокатской этики.

Напомним, Абдрашитова задержали в июле после получения 1,5 млн рублей от представителей Казанского завода стальных дверей (КЗСД) в рамках оперативного эксперимента. По версии Следкома, деньги адвокат получил в качестве эксперта Центра общественных процедур «Бизнес против коррупции» — за выдачу заключения по уголовному делу акционера КЗСД Руслана Мухитдинова не в пользу обвиняемого, а также обещание посодействовать его посадке.

Напомним, ранее за три года в Татарстане осудили 17 адвокатов.