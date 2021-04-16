Песков: Путин и Лукашенко встретятся 22 апреля

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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что на 22 апреля запланирована встреча президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко в Москве. Об этом сообщает «РИА Новости».

Отмечается, что переговоры пройдут во второй половине дня. На встрече будут обсуждены вопросы сотрудничества двух стран. Лидеры государств накануне обсудили по телефону график предстоящих встреч.

По сообщению Лукашенко, после переговоров в Москве пройдет форум в Подмосковье, затем — заседание союзного совета министров, а уже в сентябре-октябре — Высший Госсовет Союзного государства.

Ранее президенты России и Белоруссии встретились в Сочи и провели переговоры. Путин отметил, что Москва остается самым крупным партнером Минска: «около 50 процентов, мы самый крупный инвестор».



Алексей Нечаев