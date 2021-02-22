Белоруссия может восстановить автомобильное сообщение с Россией уже к лету

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Президенты России и Белоруссии встретились в Сочи и провели переговоры. Александр Лукашенко заявил, что надеется на восстановление автомобильного сообщения с РФ уже к лету этого года.

Президент РФ Владимир Путин отметил, что Москва остается самым крупным партнером Минска: «около 50 процентов, мы самый крупный инвестор».

По словам Лукашенко, почти все «дорожные карты» взаимодействия России и Белоруссии готовы к подписанию. Он также заметил, что финансовая помощь, которую Москва оказала Минску, была своевременной и важной: деньги «на ветер не выбросили», передает «РИА Новости».

Также лидеры двух стран обсудили передачу Белоруссии технологий производства вакцины от коронавируса. В то же время Лукашенко заявил, что к осени в стране появится собственный препарат от COVID-19.