Google обозначит острова Курильской гряды в Тихом океане как российские

В компании Google приняли во внимание доводы комиссии Государственной думы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России и согласились обозначить острова Курильской гряды в Тихом океане как российскую территорию.

Устранить нарушения по определению принадлежности островов согласился и YouTube, сообщил глава Комиссии Василий Пискарев.

Он добавил, что компании согласились устранить все нарушения законодательства в ближайшее время, пишет «РИА Новости».

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что страна не будет передавать Курильские острова Японии. По его словам, правительство намерено развивать эти территории.

Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги в свою очередь выразил сожаление об отсутствии мирного договора с Россией по Курильским островам и добавил, что страна намерена вести переговоры с РФ, основываясь на базовой позиции о «решении территориальной проблемы».



Фото: mil.ru

Японский политолог и бывший дипломат Акио Каватао считает, что для решения «территориального вопроса» двух государства необходимо заблокировать проливы между южными Курильскими островами и материковой Россией.



Татьяна Демина