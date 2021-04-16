В России за сутки зарегистрировали 8 995 новых случаев COVID-19

В России за последние сутки зарегистрировали 8 995 новых случаев COVID-19 в 84 регионах. Всего с начала пандемии коронавирусом заразились 4 684 148 россиян.

Умерли за последние сутки 397 человек. Всего жертвами пандемии стали 104 795 россиян.

Фото: стопкоронавирус.рф

Вылечились от коронавируса в России за последние сутки 9 109 человек. Общее количество выздоровевших россиян по состоянию на 16 апреля достигло 4 310 557 человек.

Фото: стопкоронавирус.рф

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Татьяна Демина