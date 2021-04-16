В Казани обсудили проведение сессии Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО в 2022 году

В Казани обсудили вопросы проведения в Казани в 2022 году сессии Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО. В мероприятии приняли участие президент Татарстана Рустам Минниханов, Государственный Советник РТ, посол доброй воли ЮНЕСКО Минтимер Шаймиев и ответственный секретарь комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, посол по особым поручениям МИД РФ Григорий Орджоникидзе.

Сессии ЮНЕСКО длятся от 12 до 14 дней, сообщает пресс-служба президента РТ. В мероприятии принимают участие не менее 3 тысяч человек.

Фото: tatarstan.ru

На встрече по обсуждению грядущей сессии Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО Минниханов вручил Орджоникидзе медаль «100 лет образования ТАССР».



Фото: tatarstan.ru

Напомним, в следующем году в столице Татарстана пройдет 45-сессия Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО. Решение было принято 29 марта на 15-й чрезвычайной сессии комитета.

Мероприятие будет приурочено к 50-летнему юбилею Конвенции об охране Всемирного культурного и природного наследия 1972 года. К этой дате также пройдут форум управляющих объектами Всемирного наследия, молодежная модель и детская смена во Всероссийском детском центре «Орленок», молодежный форум Всемирного наследия в Санкт-Петербурге.



Татьяна Демина