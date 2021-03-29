В Казани пройдет 45-сессия Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО в 2022 году

Комитет Всемирного наследия ЮНЕСКО решил провести очередную, 45-ю сессию в Казани в 2022 году. Об этом заявил ответственный секретарь комиссии РФ по делам ЮНЕСКО Григорий Орджоникидзе.

Решение об этом было принято сегодня, 29 марта, на 15-й чрезвычайной сессии Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Мероприятие будет приурочено к 50-му юбилею Конвенции об охране всемирного культурного и природного наследия 1972 года. В рамках этого также пройдут форум управляющих объектами всемирного наследия, молодежная модель и детская смена во Всероссийском детском центре «Орленок» и молодежный форум всемирного наследия в Санкт-Петербурге, пишет ТАСС.



Ранее астрономические обсерватории Казанского федерального университета включили в предварительный список ЮНЕСКО. Заявка на включение обсерваторий в предварительный список наследия России для включения в мировое наследие готовилась еще с декабря 2019 года.



Татьяна Леухина