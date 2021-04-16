В Татарстане выявили 32 новых случая коронавируса

В Татарстане за сутки число случаев коронавируса выросло на 32, до 19 964. Об этом сообщила замглавы Управления Роспотребнадзора по Татарстану Любовь Авдонина.

Показатель на 100 тыс. населения составляет — 511. Темп прироста остался на уровне 0,2%.

Замминистра здравоохранения РТ, начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков сообщил, что всего выздоровело 17 088 человек, в том числе 49 за минувшие сутки и 302 за неделю.

На вчера провакцинировано от коронавируса 192 915 человек, из них вторую прививку получили 114 425. За неделю было вакцинировано более 30 тысяч человек.

