В Татарстане выявили 32 новых случая коронавируса
В Татарстане за сутки число случаев коронавируса выросло на 32, до 19 964. Об этом сообщила замглавы Управления Роспотребнадзора по Татарстану Любовь Авдонина.
Показатель на 100 тыс. населения составляет — 511. Темп прироста остался на уровне 0,2%.
Замминистра здравоохранения РТ, начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков сообщил, что всего выздоровело 17 088 человек, в том числе 49 за минувшие сутки и 302 за неделю.
На вчера провакцинировано от коронавируса 192 915 человек, из них вторую прививку получили 114 425. За неделю было вакцинировано более 30 тысяч человек.
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