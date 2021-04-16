В Роспотребнадзоре не видели подтверждений несоблюдения антиковидных мер на матчах «Ак Барса»

Фото: Максим Платонов

Замглавы Управления Роспотребнадзора по Татарстану Любовь Авдонина сообщила, что в ведомстве не видели материалов в интернете, подтверждающих несоблюдение рассадки или масочного режима на матчах казанского хоккейного клуба «Ак Барс».

— Если такие материалы есть — готовы их рассмотреть, по факту меры принять.

Неделю назад Авдонина прокомментировала жалобу на большое количество зрителей на матчах хоккейной команды «Ак Барс». По ее словам, организаторам были даны предписания о соблюдении требований, в том числе в части наполняемости объектов.

— В это части, по наполняемости, по той процентовке (70%) от мест — это уровень контроля органов полиции. По нашей части мы дали предписание организаторам, — сказала он.