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В Роспотребнадзоре не видели подтверждений несоблюдения антиковидных мер на матчах «Ак Барса»

11:19, 16.04.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19 1
В Роспотребнадзоре не видели подтверждений несоблюдения антиковидных мер на матчах «Ак Барса»
Фото: Максим Платонов

Замглавы Управления Роспотребнадзора по Татарстану Любовь Авдонина сообщила, что в ведомстве не видели материалов в интернете, подтверждающих несоблюдение рассадки или масочного режима на матчах казанского хоккейного клуба «Ак Барс».

— Если такие материалы есть — готовы их рассмотреть, по факту меры принять.

Неделю назад Авдонина прокомментировала жалобу на большое количество зрителей на матчах хоккейной команды «Ак Барс». По ее словам, организаторам были даны предписания о соблюдении требований, в том числе в части наполняемости объектов.

— В это части, по наполняемости, по той процентовке (70%) от мест — это уровень контроля органов полиции. По нашей части мы дали предписание организаторам, — сказала он.

ОбществоМедицинаСпортХоккей Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 16 апр
    Для этого нужно было лишь посмотреть телевизионную трансляцию матча 15 апреля на канале МАТЧ ТВ. Там четко было видно, что все места для зрителей пустовали. Зрителей вообще не было. Эти телевизионщики запустили аудио, когда стадион якобы кричал Шайбу-Шайбу, а места для зрителей якобы были сплошь заняты болельщиками. Но для этого нужно было иметь слух и зрение. Там работают незрячие глухие, но не немые. :) :) :)
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