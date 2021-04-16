УНИКСу пришлось оплатить автобус, предоставленный «Виртусом» в Италии
УНИКС самостоятельно оплатил автобус, предоставленный «Виртусом» для встречи команды в аэропорту в Италии. Об этом рассказал президент казанского клуба Евгений Богачев.
По его словам, в команде были удивлены требованием итальянцев оплатить автобус, потому что обычно встречающая сторона берет на себя оплату подобных расходов.
«Вместе с командой полетел мой сын Богдан, который каждую минуту мне докладывал. Впервые за все время нам сказали заплатить за их автобус, который нас встречал в аэропорту. Никогда с таким не сталкивались, видимо, такие особенности в Италии. Немного не дружеский акт был, но нас это не сломило», — рассказал Богачев.
Напомним, УНИКС победил в третьей игре серии с «Виртусом» (107:100) и вышел в финал Кубка Европы. Казанцы также гарантировали себе участие в Евролиге на следующий сезон.
Подробнее о грандиозной победе УНИКСа в Италии читайте в материале «Реального времени».СпортБаскетбол
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