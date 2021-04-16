УНИКСу пришлось оплатить автобус, предоставленный «Виртусом» в Италии

УНИКС самостоятельно оплатил автобус, предоставленный «Виртусом» для встречи команды в аэропорту в Италии. Об этом рассказал президент казанского клуба Евгений Богачев.

По его словам, в команде были удивлены требованием итальянцев оплатить автобус, потому что обычно встречающая сторона берет на себя оплату подобных расходов.

«Вместе с командой полетел мой сын Богдан, который каждую минуту мне докладывал. Впервые за все время нам сказали заплатить за их автобус, который нас встречал в аэропорту. Никогда с таким не сталкивались, видимо, такие особенности в Италии. Немного не дружеский акт был, но нас это не сломило», — рассказал Богачев.

Евгений Богачев. Фото: unics.ru

Напомним, УНИКС победил в третьей игре серии с «Виртусом» (107:100) и вышел в финал Кубка Европы. Казанцы также гарантировали себе участие в Евролиге на следующий сезон.

Подробнее о грандиозной победе УНИКСа в Италии читайте в материале «Реального времени».