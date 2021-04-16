Байден выразил обеспокоенность военной активностью России возле Украины

Президент США Джо Байден в ходе своего выступления в Белом доме заявил, что выразил российскому лидеру Владимиру Путину обеспокоенность «военной активностью» РФ возле Украины.

— Я выразил озабоченность наращиванием Россией военной мощи на границе с Украиной и оккупированным Крымом, — сказал Байден в обращении к нации.

Американский лидер добавил, что призвал Путина «воздержаться от эскалации» по Украине. Сейчас надо снижать напряженность, передает «РИА Новости» его слова.

Во вторник президенты США и России провели телефонный разговор. Еще тогда президент США выразил озабоченность внезапным наращиванием российской военной мощи в оккупированном Крыму и на границах Украины и призвал Россию к деэскалации напряженности. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что никто не собирается двигаться к войне с Украиной и никто не приемлет какую-то возможность такой войны.



Ситуация там обострилась в конце марта.

Татьяна Леухина