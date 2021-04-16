В РКБ Татарстана провели операцию девушке, у которой едва не начался сепсис из-за зуба

Врачи РКБ Татарстана прооперировали девушку, у которой едва не начался сепсис из-за больного зуба. Об этом говорится в Instagram медучреждения.

У девушки заболел зуб, однако она лишь выпила обезболивающее и не обратила внимания на проблему. Спустя неделю боль утихла, но в том месте, где ныло, появилась непонятная шишка. Но через пару дней и она рассосалась, на этом девушка успокоилась.



Через неделю шишка снова вылезла на челюсти, боль начала усиливаться. В какой-то момент девушке стало больно открывать рот. В панике она помчалась в первую попавшуюся частную стоматологию, где дежурный врач посоветовал прооперировать шишку, которая уже набрала гной. Пациентка решила обратиться в РКБ.

Специалисты больницы решили оперировать ее в тот же день. Выяснилось, что у девушки начался острый одонтогенный остеомиелит нижней челюсти, абсцесс подчелюстной области. То есть зуб был доведен до критического состояния, в любую минуту гной мог попасть в кровь и начался бы сепсис.



Девушку оперировали в течение часа. Разрезы пришлось сделать не только в полости рта, но и снаружи. Слишком запущен был процесс. Уже через 10 дней пациентка вернулась домой.



Ранее в Казани врачи Республиканской клинической больницы (РКБ) спасли женщину, у которой опухоль перекрыла легкие.



Татьяна Леухина