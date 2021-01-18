Казанские прибрежные парки сравнили по масштабу с центральными скверами Нью-Йорка

О первых шагах стратегии развития Казанки рассказала сегодня в мэрии главный архитектор Казани Ильсияр Тухватуллина. По предварительным расчетам, 12 прибрежных парков будут посещать 5,7 млн человек в год. Общая площадь парков составит 1536 га, общая протяженность береговой линии — 68 км. Крупнейшая прибрежная экосистема парков по масштабу будет сопоставима с пятью центральными парками Нью-Йорка, сообщила Тухватуллина.

Коротко она описала каждую зону. В парке «Старая Казанка» в Адмиралтейской слободе в рамках межкультурного взаимодействия будут проходить тематические события, сезонные ярмарки и лектории. На территории прибрежной зоны «Манзара» можно будет отдыхать на главном городском пляже, познакомиться с историей этого места. Круглогодично там будут всевозможные мероприятия и активности, в том числе зимой — открытый каток. В парке «Сады у Казанки» (от «Чаши» до улицы С. Хакима) с высокой озелененностью оборудуют детские и культурные, фестивальные площадки, где будут проводить сценические театральные представления. От причалов, которые здесь разместятся, можно совершать водные прогулки на лодках.

Фото: instagram.com/orchestradesign

«Фестивальный квартал» со стороны Центрального стадиона предусмотрен для организации уличных фестивалей. Парк Знаний рядом с Нацбиблиотекой продолжит просветительскую функцию. В экстрим-парке «Урам» разобьют поля для мини-гольфа и волейбола, он поддержит развитие экстремальных видов спорта. В «Спортивном парке» у стадиона «Ак Барс арена» появится 5-километровая беговая дорожка, зимой здесь будут заниматься лыжники, а также хоккеисты и фигуристы. В Русско-Немецкой Швейцарии посетители будут знакомиться с археологическими раскопками, здесь создадут инфраструктуру для начинающих сноубордистов и лыжников, появится подъемник. Кабмин готовит постановление о создании природной охранной зоны на этой территории. В Савиновском парке сохранят зеленый массив для отдыха горожан.

В «Заливе Казанки» вдоль железной дороги и у санатория «Ливадия» будут собираться любители экстремальных водных видов спорта, там создадут и питомник краснокнижных растений. В «Парке пяти рек» планируется сохранить экосистему Голубых озер. Там обустроят сервисный центр с прокатом лодок, кафе, водопад, появятся зона пикника, экокемпинг, а также экомаршрут. «Су аланы» со стороны аэродрома «Борисоглебское» станет главным научно-образовательным центром Казанки.

В настоящее время ведется плотная работа со всеми подразделениями исполкома Казани, архитектурным бюро «Оркестра», с участием помощника президента Татарстана Наталии Фишман-Бекмамбетовой. Специалисты создают программу развития Казанки, прорабатывают юридические и градостроительные задачи с определением статуса каждого участка, отметила Ильсияр Тухватуллина. По ее словам, уже подготовлены границы проекта планировки территории Голубых озер.

Ранее были опубликованы детали проекта планировки территории левого берега Казани от улицы Батурина до моста «Миллениум». Этот участок включает в себя как уже благоустроенную часть — от ул. Батурина до нынешнего здания Нацбиблиотеки РТ (ранее — НКЦ «Казань»), так и часть вплоть до экстрим-парка «Урам» под мостом «Миллениум».