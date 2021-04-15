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В Елабуге обнаружили свалку, которая образовалась после разбора домов

21:36, 15.04.2021
В Елабуге обнаружили свалку, которая образовалась после разбора домов
Фото: eco.tatarstan.ru

В Елабуге экологи во время рейда обнаружили свалку с несортированными отходами от сноса и разборки зданий. Площадь захламленного участка — 583 кв. м, объем — 180 куб. м, сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

В отношении юридического лица специалисты составили протокол об административном правонарушении по ч. 3 ст. 8.2 КоАП РФ. Также ему выдадут представление об устранении правонарушения.

Ранее инспекторы Юго-Восточного территориального управления выявили свалку в 500 кв. метров в Альметьевске. А в Бугульме на территории предприятия по приему черного и цветного металла экологи выявили факты сжигания отходов и хранения металлолома на почве. Общая площадь захламленной территории составила 1,8 тыс. кв. метров.

Татьяна Леухина
ОбществоИнфраструктураПроисшествия Татарстан
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