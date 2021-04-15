В Бугульме на территории предприятия выявили захламление площадью 1,8 тыс. кв. метров

В Бугульме на территории предприятия по приему черного и цветного металла экологи зафиксировали факт сжигания отходов и хранение металлолома на почве. Также они выявили отсутствие ливневой канализации и системы заградительных сооружений.

Общая площадь захламленной территории составила 1,8 тыс. кв. метров, сообщает пресс-служба Минэкологии Татарстана.

По факту нарушений природоохранного законодательства возбуждено административное расследование.

Информацию о захламлении территории направят в Волжско-Камское межрегиональное управление Росприроднадзора, так как территория с нарушениями подлежит федеральному государственному экологическому надзору, уточнили в Минэкологии РТ.

В 2019 году в Бугульме местная организация не смогла обжаловать штраф в 100 тыс. рублей, вынесенный за размещение отходов производства и потребления на почве.

Татьяна Демина