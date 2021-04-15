В Альметьевске нашли нелегальную свалку в 500 кв. метров

Инспекторы Юго-Восточного территориального управления выявили свалку в 500 кв.метров в Альметьевске. Об этом рассказали в Минэкологии Татарстана.

Сейчас устанавливается собственник земельного участка, экологи направили запрос в Управление Росреестра по Татарстану. За размещение отходов на почве нарушитель будет привлечен к ответственности по ч. 3 ст. 8.2 КоАП РФ «Действия (бездействие), предусмотренные частью 1 настоящей статьи, повлекшие причинение вреда здоровью людей или окружающей среде либо возникновение эпидемии или эпизоотии, если эти действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого деяния».

Фото: eco.tatarstan.ru

Ранее в Нижнекамске рядом с автодорогой Южная обнаружили несанкционированную свалку резиновых покрышек. По подсчетам экологов, нарушитель сбросил 200 штук покрышек.

Ольга Плешкова