Завод Ford в Турции останавливает поставки компонентов для Sollers — компания поставляет запчасти в Татарстан

Американский концерн Ford Motor объявил сегодня об остановке ряда своих предприятий по всему миру, сообщает в четверг The Detroit News. Наибольший период простоя затронет совместное предприятие Ford в Турции — завод Otosan. Он будет стоять с 19 апреля по 3 июня этого года.

В апреле и мае полная либо частичная остановка затронет американские заводы корпорации в Канзас-Сити, Флэт-Роке, Чикаго, Огайо и Кентукки.

С турецкого завода Ford Otosan, который находится в провинции Коджаэли, в Россию поступают ключевые машинокомплекты для производства микроавтобуса Ford Transit в Елабуге. В Татарстан приходят узлы и агрегаты, детали сложной штамповки, которые не может выполнять российский завод.

Фото: sollersford.ru

В пресс-службе Sollers пояснили, что в цепочке поставщиков есть и зарубежные, и локальные партнеры. Компания предусмотрела все возможные пути и решения со своевременной поставкой необходимых комплектующих. Сейчас елабужский завод работает в обычном режиме. Останавливать производство автомобилей Ford Transit не планируется, сообщили «Газете.ру» в компании.

Проблемы с доступностью чипов, которые в автопроме используются для производства различной контрольно-управляющей электроники, появились в конце прошлого года. Добывающие компании резко снизили добычу сырья для производства полупроводников в связи с низким спросом товара из-за пандемии коронавируса. В 2021 году вместе с частичным снятием изоляционных режимов в мире резко вырос спрос на чипы для электроники.



В марте стало известно о планах ООО «Соллерс Форд» наладить в Татарстане серийное производство электрических легких грузовиков Ford Transit. Ориентировочно это может произойти в следующем году.



Татьяна Леухина