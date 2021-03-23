В Татарстане хотят организовать производство электрических Ford Transit

Совместное предприятие Sollers и Ford Motor Co. — ООО «Соллерс Форд» — планирует наладить в Татарстане серийное производство электрических легких грузовиков Ford Transit. Это произойдет в 2022 году, пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу СП.



По данным «Соллерс Форд», уже сейчас есть спрос на подобные машины, особенно в Москве: «Это компании сегмента e-commerce и международные компании, работающие в России, которые используют LCV для внутригородской доставки. В России драйверами спроса на e-LCV будут клиенты-инноваторы: операторы онлайн-торговли, публичные компании в ретейле и международные компании, для которых переход на электротранспорт является частью стратегии устойчивого развития и существенной имиджевой составляющей в глазах клиентов».

Фото: realnoevremya.ru

Согласно прогнозам компании, продажи электротранспорта в 2022—2023 годах будут составлять около 1,5% российского рынка LCV. В 2025 году, как считает СП, эта доля вырастет до 4%.



В феврале «Соллерс Форд» заявил о планах выпускать электрифицированные моторы и полностью отказаться от производства дизельных агрегатов уже через 6 лет.