В Татарстане в этом году построят 16 детских садов

В Татарстане в 2021 году планируется построить 16 детских садов на 3,1 тыс. мест в рамках нацпроектов «Демография» и «Жилье и городская среда». Также строятся две общеобразовательные школы на 1224 и 1551 место в жилых комплексах «Салават купере» и «Арт Сити» в Кировском и Советском районах Казани. На эти цели выделили 2,9 млрд рублей.

13 детсадов строят в рамках национального проекта «Демография»: пять детских садов на 140, 220 и 260 мест — в Казани, три на 220 мест — в Набережных Челнах, два на 120 и 220 мест — в Пестречинском районе, по одному в Альметьевске (140), Лаишевском (50) и Высокогорском (220) районах. По нацпроекту «Жилье и городская среда» в Казани построят три дошкольных образовательных учреждения на 710 мест.

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Сейчас строительно-монтажные работы ведутся на всех объектах. Все дошкольные учреждения и одну школу планируют сдать к началу учебного года. В 2022 году продолжится строительство образовательного учреждения в ЖК «Салават купере». В 2020 году в Казани начали возводить школу по улице Н.Ершова, сдать ее планируют в 2021-м, сообщает пресс-служба Минэкономики РТ.

Кроме того, в этом году в Казани капитально отремонтируют 15 детских садов. На эти цели выделили 610 млн рублей.

