В Казани в этом году отремонтируют 15 детсадов за 610 млн рублей

В этом году на капитальный ремонт 15 детских садов выделили 610 млн рублей, сообщается на сайте казанской мэрии.



Так, 1 сентября завершится ремонт детсада №15 по ул. Большая Красная 1913 года постройки. Ремонтные работы еще идут в таких учреждениях, как детский сад №81 на ул. Лушникова, 11а, детский сад №368 на ул. Академика Павлова, 11а, детский сад №250 на ул. Октябрьская, 17а, детский сад №77 на ул. Х.Такташа, 77а, детский сад №224 на ул. Даурская, 15, детский сад №268 на ул. Челюскина, 1а, детский сад №93 на ул. Голубятникова, 23а, детский сад №417 на ул.Лейтенанта Красикова, 9, детский сад №279 на ул. Окольная, 17в, детский сад №104 на ул.Дружбы, 3, детский сад №104 на ул.8 марта, 7а (второе здание), детский сад №213 на Сибирском тракте, 26а, детский сад №362 на ул. Кул Гали, 7а, детский сад №126 на ул. Тунакова, 53а.

За десять лет по программе капитально отремонтировали 96 детсадов и 142 школы Казани. В программу включаются образовательные учреждения старше 30 лет. 35 школ города построены до 1960 года, 104 — до 2000-го, 27 — с начала 21 века.

Еще в 2021-м проведут ремонт в 45 школьных столовых на сумму 282,3 млн рублей. Ремонт позволит также увеличить число посадочных мест. На этот год запланирован и ремонт двух подростковых клубов: это «Сандугач» по ул. Гагарина, 77б, и «Икар» по ул. Рахимова, 23, в поселке Левченко. Всего в Казани с 2015 года отремонтировано 46 из 64 подростковых клубов.

Фото: pixabay.com

Напомним, в Челнах отремонтируют столовые в десяти школах по республиканской программе. Ремонт ожидается в школах №20, 21, 43, 50, 51, 52, 55, и №46 им. Д. Бадретдинова, а еще в лицее-интернате №84 им. Гали Акыша и кадетской школе №49.

Маргарита Головатенко