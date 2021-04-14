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В Нижнекамске обнаружили несанкционированную свалку резиновых покрышек

15:36, 14.04.2021 1
В Нижнекамске обнаружили несанкционированную свалку резиновых покрышек
Фото: eco.tatarstan.ru

В Нижнекамске рядом с автодорогой Южная обнаружили несанкционированную свалку резиновых покрышек. По подсчетам экологов, нарушитель сбросил 200 штук покрышек.

Площадь нелегальной свалки составила 55 кв. метров, сообщает пресс-служба Минэкологии Татарстана.

Фото: eco.tatarstan.ru

Обращение по факту сброса отходов перенаправлено в Министерство лесного хозяйства РТ, так как покрышки обнаружены на территории земель государственного лесного фонда.

В прошлом году в Нижнекамском районе экологи обнаружили нелегальный сброс автомобильных бамперов и отработанных шин на территории бывшего садового товарищества «Кама». Площадь отходов чевертого класса опасности составила 108 кв. метров, объем — 21 куб. метров.

Татьяна Демина
Происшествия Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 08:56
    На свалку не возят. Экономят деньги. Вокруг города везде минисвалки.
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