В Нижнекамске обнаружили несанкционированную свалку резиновых покрышек
В Нижнекамске рядом с автодорогой Южная обнаружили несанкционированную свалку резиновых покрышек. По подсчетам экологов, нарушитель сбросил 200 штук покрышек.
Площадь нелегальной свалки составила 55 кв. метров, сообщает пресс-служба Минэкологии Татарстана.
Обращение по факту сброса отходов перенаправлено в Министерство лесного хозяйства РТ, так как покрышки обнаружены на территории земель государственного лесного фонда.
В прошлом году в Нижнекамском районе экологи обнаружили нелегальный сброс автомобильных бамперов и отработанных шин на территории бывшего садового товарищества «Кама». Площадь отходов чевертого класса опасности составила 108 кв. метров, объем — 21 куб. метров.
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