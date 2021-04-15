Из-за неоплаченного штрафа житель Спасского района Татарстана подметает улицы

Фото: пресс-служба УФССП России по Республике Татарстан

В наказание за неуплату штрафа житель Спасского района по решению суда подметает улицы. Об этом сообщили в пресс-службе судебных приставов Татарстана.

Житель города Болгара попался на нарушении ПДД, а затем на нарушении сроков уплаты штрафа. Исполнительные документы о взыскании долга поступили в Спасское отделение судебных приставов. Должник знал о возбуждении исполнительного производства, однако продолжал игнорировать требования должностных лиц службы.

В итоге приставы составили административный протокол по ч. 1 ст. 20. 25 КоАП РФ «Неуплата административного штрафа в срок». Суд назначил ему наказание в виде 30 часов обязательных работ. Теперь он отрабатывает наказание в качестве дворника. Собирать мусор и мести улицу молодому человеку предстоит больше недели, говорят в пресс-службе ведомства.

Также в ведомстве добавили, что заплатить штраф ему все равно придется, так как обязательные работы не освобождают должников от уплаты ранее назначенных штрафов.



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Ольга Плешкова