За неоплату штрафов ГИБДД татарстанца привлекли к уборке Аллеи героев войны
За неоплату штрафов ГИБДД нарушителя правил дорожного движения привлекли к уборке территории Аллеи героев Великой Отечественной войны. Об этом рассказали в пресс-службе судебных приставов.
В отношении нарушителя ПДД, который систематически не оплачивал штрафы, судебные приставы составили три административных протокола. Суд назначил жителю Спасского района наказание в виде обязательных работ в общей сложности на 60 часов.
Мужчину задержали и доставили к месту отбывания наказания. Также его предупредили об ответственности за уклонение от обязательных работ.
Сейчас исполнительное производство окончено фактическим исполнением.
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