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За неоплату штрафов ГИБДД татарстанца привлекли к уборке Аллеи героев войны

09:37, 10.03.2021
За неоплату штрафов ГИБДД татарстанца привлекли к уборке Аллеи героев войны
Фото: Пресс-служба УФССП России по Республике Татарстан

За неоплату штрафов ГИБДД нарушителя правил дорожного движения привлекли к уборке территории Аллеи героев Великой Отечественной войны. Об этом рассказали в пресс-службе судебных приставов.

В отношении нарушителя ПДД, который систематически не оплачивал штрафы, судебные приставы составили три административных протокола. Суд назначил жителю Спасского района наказание в виде обязательных работ в общей сложности на 60 часов.

Фото: пресс-служба УФССП России по Республике Татарстан

Мужчину задержали и доставили к месту отбывания наказания. Также его предупредили об ответственности за уклонение от обязательных работ.

Сейчас исполнительное производство окончено фактическим исполнением.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
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