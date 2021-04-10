Эксперты рассказали, какие продукты могут максимально подорожать в ближайшие 2 года

Фото: realnoevremya.ru/Антон Журавлев (архив)

Лидерами по росту цен в ближайшие 2 года останутся соевые бобы (рост цен составит 20—30%), масличные культуры (6—8%) и зерно (4—7%), считают аналитики Национального рейтингового агентства.

«Индекс цен на продовольствие FAO стабильно растет с июня 2020 года, и в марте 2021 года достиг максимума за последние 7 лет — 118,5 пунктов (рост индекса за последние 12 месяцев — 26 пунктов», — говорится в аналитическом обзоре НРА «Продовольственная инфляция: начало нового цикла».

Эксперты отмечают, что тенденцию к подорожанию имеют все виды продуктов, однако максимальный рост цен зафиксирован на зерновые и масличные культуры.

По подсчетам аналитиков, на мировых рынках средний рост цен на продукты в ближайшие 24 месяца замедлится и составит 3—4% в годовом выражении.

Среди причин роста цен эксперты называют снижение предложения товаров и услуг из-за пандемии коронавируса, увеличение уровня доходов граждан в развивающихся экономиках и растущие цены на рынке нефти.

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, в России в марте годовая инфляция ускорилась до 5,79% после 5,67% в феврале текущего года: цены на продовольственные товары в прошлом месяце в годовом выражении выросли на 7,58%, на непродовольственные — на 5,92%, на услуги — на 2,91% .

В Минэкономразвития России прогнозируют замедление годовой инфляции в апреле до 5,5—5,6%. В ведомстве заявили, что ее пик прошел в марте.

Татьяна Демина