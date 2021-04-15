СМИ: США хотят ввести против России санкции за вмешательство в выборы

США намерены ввести санкции против России, подозревая, что она вмешалась в выборы президента штатов, сообщило агентство Bloomberg.



По данным агентства, санкции могут коснуться около десяти россиян — «представителей властей и разведки». Санкции могут также коснуться около 20 юрлиц, в числе которых, как считает американская сторона, контролируемые российской разведкой издания и иностранные компании, действующие в интересах Москвы.

Источники издания сообщили, что американские власти намерены выслать десять российских дипломатов и официальных лиц.

Фото: pxhere.com

В феврале сообщалось о том, что администрация президента США Джо Байдена готовит против России санкции и ряд других мер в связи с ситуацией вокруг российского оппозиционера Алексея Навального и кибератакой на компьютерные сети американских властей, в которой обвиняют Россию.

Однако в марте национальная разведка США сообщила, что не зафиксировала «постоянных российских усилий в киберпространстве» с целью получения доступа к инфраструктуре президентских выборов 2020 года.

Маргарита Головатенко