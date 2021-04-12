СК РФ начал проверку по инциденту с 12-летним прыгуном в воду из Казани

Следственный комитет России проведет проверку по инциденту с 12-летним казанским прыгуном в воду, получившим травму на соревнованиях в Москве. Об этом сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.

«По данному факту следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве проводится доследственная проверка», — сказала Иванова.

В СК также отметили, что ребенок на данный момент госпитализирован и получает необходимую медицинскую помощь.

Напомним, 12-летний прыгун в воду из Казани Артемий Токарев оступился во время прыжка и ударился головой о бетонную вышку, с которой прыгал. Сразу после случившегося он был срочно госпитализирован. В воскресенье Артемий был прооперирован и введен в медикаментозную кому.