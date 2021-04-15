Новости происшествий

01:03 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

В Татарстане студента медколледжа насмерть сбила машина

11:06, 15.04.2021 1
В Татарстане студента медколледжа насмерть сбила машина
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Татарстане 20-летнего студента медицинского колледжа насмерть сбил автомобиль «Газель». Об этом сообщается в Instagram-аккаунте программы «Перехват» телеканала «Эфир».

По данным СМИ, автомобиль наехал на студента, когда сдавал назад. Подробности происшествия не уточняются.

Фото: instagram.com/perehvat_efir

Как сообщают новости телеканала «Татарстан 24», происшествие случилось рядом с медицинским колледжем в Казани.

По словам водителя «Газели», он проехал по тротуару к зданию учреждения, чтобы выгрузить воду. О том, что под колеса его машины попал человек, он узнал лишь по крикам очевидцев.

На месте инцидента работают сотрудники МВД.

Татьяна Демина
Происшествия Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 15 апр
    Пешеход всегда прав, пока жив!
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем