В Татарстане студента медколледжа насмерть сбила машина
В Татарстане 20-летнего студента медицинского колледжа насмерть сбил автомобиль «Газель». Об этом сообщается в Instagram-аккаунте программы «Перехват» телеканала «Эфир».
По данным СМИ, автомобиль наехал на студента, когда сдавал назад. Подробности происшествия не уточняются.
Как сообщают новости телеканала «Татарстан 24», происшествие случилось рядом с медицинским колледжем в Казани.
По словам водителя «Газели», он проехал по тротуару к зданию учреждения, чтобы выгрузить воду. О том, что под колеса его машины попал человек, он узнал лишь по крикам очевидцев.
На месте инцидента работают сотрудники МВД.
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