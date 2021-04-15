В Татарстане за сутки вакцину от коронавируса получили почти 5 тыс. человек

Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане за прошедшие сутки прививку от коронавируса сделали 4 920 человек, сообщили в республиканском оперштабе.

Всего по состоянию на 15 апреля от COVID-19 в республике провакцинировано 187 358 человек, 108 938 из которых получили вторую дозу препарата.

Напомним, татарстанцы могут сделать прививку от коронавируса препаратами «Спутник V» и «ЭпиВакКорона». Последняя поступила в Татарстан в количестве 3 240 комплектов доз.

Татьяна Демина