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В Татарстане за сутки вакцину от коронавируса получили почти 5 тыс. человек

11:51, 15.04.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане за сутки вакцину от коронавируса получили почти 5 тыс. человек
Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане за прошедшие сутки прививку от коронавируса сделали 4 920 человек, сообщили в республиканском оперштабе.

Всего по состоянию на 15 апреля от COVID-19 в республике провакцинировано 187 358 человек, 108 938 из которых получили вторую дозу препарата.

Напомним, татарстанцы могут сделать прививку от коронавируса препаратами «Спутник V» и «ЭпиВакКорона». Последняя поступила в Татарстан в количестве 3 240 комплектов доз.

Татьяна Демина
ОбществоМедицина Татарстан
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