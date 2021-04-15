Суд продлил срок дополнительной экспертизы самарской «Солидарность Арены»

Арбитражный суд Москвы продлил срок дополнительной экспертизы самарского стадиона «Солидарность Арена», построенного ООО «Производственно-строительное объединение «Казань», так как специалистам судебно-экспертной палаты РФ потребовалось дополнительно истребовать проектную документацию по арене. Это следует из картотеки арбитражных дел.

Так, экспертам необходимо определить наличие недостатков, некачественно выполненных работ, а в случае обнаружения таковых, выявить причину их возникновения и характер.



Самарская область продолжает судиться с застройщиком по 1,9 тыс. выявленным замечаниям по стадиону. Собственник арены намерен обязать ПСО «Казань» безвозмездно устранить 407 выявленных недостатков. В настоящее время суд назначил дополнительную экспертизу, которая должна была завершиться в начале апреля.

2 апреля стало известно о завершении ремонтных работ на самарском стадионе, которые проводило ПСО «Казань» — генподрядчик строительства арены. В тот же день стадион «Самара Арена» сменил название на «Солидарность Арена».

