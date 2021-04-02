Стадион «Самара Арена» сменил название на «Солидарность Арена»

Фото: КБ "Солидарность"

Руководство стадиона «Самара Арена» подписало договор нейминга с банком «Солидарность», в рамках которого спортивный объект получит новое название. Об этом сообщает издание "Волга Ньюс".

Ближайшие три года стадион будет носить название «Солидарность Арена». Договор подписан в рамках реализации концепции наследия чемпионата мира по футболу-2018. Он является продолжением договора о сотрудничестве банка с Самарской областью.

Заместитель председателя правления АО КБ «Солидарность» Игорь Гордеев и директор стадиона Виталий Иванов. Фото: пресс-служба КБ «Солидарность»

Ожидается, что благодаря смене названия, властям удастся снизить расходы на содержание и обслуживание арены из региональной казны, что в дальнейшем поможет области привлечь дополнительные инвестиционные потоки.

По словам директора ГАУ СО «Самара Арена» Виталия Иванова, одной из задач, стоящих перед стадионом, является выход на самоокупаемость.

«Для достижения этой цели один из существенных шагов — заключение договора о нейминге», — сообщил он.

Напомним, ранее стало известно о завершении ремонтных работ на самарском стадионе, которые проводило ПСО «Казань» — генподрядчик строительства арены.