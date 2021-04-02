«Крылья Советов» вернется на стадион «Самара-Арена» к игре с «Текстильщиком»

Компания «Производственно-строительное объединение (ПСО) «Казань» завершила ремонтные работы на стадионе «Самара-Арена», футболисты «Крыльев Советов» смогут вернуться на арену, сообщает пресс-служба футбольного клуба.

Ближайший матч Футбольной национальной лиги (ФНЛ) самарцы проведут на новом стадионе. Клуб уже отправил на продажу чуть больше 5 тысяч билетов на домашнюю игру «Крыльев Советов» против «Текстильщика», которая состоится 3 апреля.

Фото: vk.com/fckssamara

При этом команда продолжает свои тренировки на старой арене «Металлург».

Напомним, «Крыльям Советов» пришлось временно проводить домашние матчи ФНЛ на резервном стадионе из-за возникшей необходимости ремонта конструкции, поддерживающих крышу «Самара-Арены». ПСО «Казань» признало случай гарантийным и намеревалось завершить ремонт к 15—20 марта.

Фото: tvsamara.ru

Между тем Самарская область продолжает судиться с застройщиком по 1,9 тыс. выявленным замечаниям по стадиону. Собственник арены намерен обязать ПСО «Казань» безвозмездно устранить 407 выявленных недостатков. В настоящее время суд назначил дополнительную экспертизу, которая должна завершиться в начале апреля.

Подробнее о разбирательстве читайте в материале «Реального времени».