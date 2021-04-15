«Ак Барс» сыграет в Казани с «Авангардом» в седьмом матче серии плей-офф

Сегодня, 15 апреля, в Казани определится второй финалист Кубка Гагарина по хоккею.

За главный трофей турнира поборется победитель серии между «Ак Барсом» и «Авангардом», команды выйдут на лед в рамках седьмого матча серии плей-офф КХЛ. Сейчас в противостоянии счет равный — 3:3.

Накануне на базу казанской команды прибыли допинг-офицеры, прервавшие начало командной тренировки. Это уже третий случай проверки хоккеистов «Ак Барса» по ходу серии с «Авангардом». Ранее казанцы проходили допинг-тесты после третьего матча и шестого в Балашихе.

Информации о травмированных или выбывших игроках в составах команд не было. При этом «Авангард» вряд ли сможет рассчитывать на капитана Алексея Емелина, проходящего лечение.

Седьмая игра серии пройдет сегодня на льду «Татнефть Арены». Начало встречи — в 19.00 по мск. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на телеканалах ТНВ и «ТНВ-Планета».

Напомним, первым финалистом Кубка Гагарина стал московский ЦСКА, обыгравший в полуфинале петербургский СКА.