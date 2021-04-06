КНДР отказалась от участия на летней Олимпиаде в Токио

Власти КНДР отказались от участия страны в летних Олимпийских играх в Токио по соображениям безопасности спортсменов. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на местный портал Sports in DRP Korea.

Лидер КНДР Ким Чен Ын. Фото: kremlin.ru

Решение было принято в ходе заседания Олимпийского комитета страны и продиктовано желанием обезопасить спортсменов КНДР от возможного заражения коронавирусом.

«Олимпийский комитет КНДР на общем заседании по предложению членов комитета и после обсуждения постановил не принимать участия в 32-х Олимпийских играх ради защиты спортсменов от мирового кризиса здравоохранения, вызванного инфекцией злокачественного вируса», — сообщает портал, подконтрольный северокорейскому Министерству по делам физической культуры и спорта.

Напомним, ранее сообщалось, что Олимпийский огонь потух в самом начале эстафеты огня.