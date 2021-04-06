КНДР отказалась от участия на летней Олимпиаде в Токио
Власти КНДР отказались от участия страны в летних Олимпийских играх в Токио по соображениям безопасности спортсменов. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на местный портал Sports in DRP Korea.
Решение было принято в ходе заседания Олимпийского комитета страны и продиктовано желанием обезопасить спортсменов КНДР от возможного заражения коронавирусом.
«Олимпийский комитет КНДР на общем заседании по предложению членов комитета и после обсуждения постановил не принимать участия в 32-х Олимпийских играх ради защиты спортсменов от мирового кризиса здравоохранения, вызванного инфекцией злокачественного вируса», — сообщает портал, подконтрольный северокорейскому Министерству по делам физической культуры и спорта.
Напомним, ранее сообщалось, что Олимпийский огонь потух в самом начале эстафеты огня.Спорт
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