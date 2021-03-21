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Исследование: Жители пяти стран выступают против проведения летней Олимпиады в Токио

08:38, 21.03.2021
Исследование: Жители пяти стран выступают против проведения летней Олимпиады в Токио
Фото: pixabay.com

Большинство жителей США, Китая, Франции, Таиланда и Республики Корея считают, что летние Олимпийские игры в Токио должны быть отменены из-за продолжающейся пандемии коронавируса. Об этом говорят данные соцопроса.

Больше всего противников проведения Игр в Токио среди жителей Тайланда — 95,6% участников опроса хотели бы, чтобы Игры отменили или перенесли. Чуть меньше вариант отмены и переноса поддерживают в Южной Корее (94,7%). На третьем месте — Китай (82,1%).

Также не согласны проводить Игры в условиях пандемии большинство жителей США (74,4%) и Франции (70,6%).

Ранее сообщалось, что на Олимпиаду в Токио не допустят иностранных болельщиков.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
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