Исследование: Жители пяти стран выступают против проведения летней Олимпиады в Токио

Большинство жителей США, Китая, Франции, Таиланда и Республики Корея считают, что летние Олимпийские игры в Токио должны быть отменены из-за продолжающейся пандемии коронавируса. Об этом говорят данные соцопроса.

Больше всего противников проведения Игр в Токио среди жителей Тайланда — 95,6% участников опроса хотели бы, чтобы Игры отменили или перенесли. Чуть меньше вариант отмены и переноса поддерживают в Южной Корее (94,7%). На третьем месте — Китай (82,1%).

Также не согласны проводить Игры в условиях пандемии большинство жителей США (74,4%) и Франции (70,6%).

Ранее сообщалось, что на Олимпиаду в Токио не допустят иностранных болельщиков.

Ольга Плешкова