Разведка США заявила, что Россия не пыталась проникнуть в структуру выборов президента страны

Национальная разведка США сообщила, что не зафиксировала «постоянных российских усилий в киберпространстве» с целью получения доступа к инфраструктуре президентских выборов 2020 года.

Американское разведсообщество в своем докладе обратило внимание, что США предъявляли России обвинения в попытке вмешаться в ход выборов нового американского лидера, чтобы не допустить победы действующего президента Джо Байдена.

Национальная разведка США не зафиксировала попыток вмешательства каких-либо стран в процедуру подсчета голосов на президентских выборах 2020 года, пишет «РИА Новости».

Напомним, президент США Джо Байден пообещал оказать России «жесткое противостояние», утверждая, что «дни, когда США будут сдаваться перед лицом агрессивных действий России — вмешательства в наши выборы, кибератак, отравления своих граждан, — прошли».

Фото: wikimedia.org

Демократ Джо Байден принес присягу и вступил в должность президента США, став 46-м главой государства, в январе.

Татьяна Демина