В Татарстане изменится расписание электрички Албаба — Казань

В Татарстане со следующего понедельника, 19 апреля, изменится расписание пригородного поезда №6364 сообщением Албаба — Казань. Об этом сообщает пресс-служба АО «Содружество».

Поезд будет отправляться со станции Албаба в 10.16. До остановочного пункта 766-й км поезд будет следовать по действующему расписанию. Далее порядок меняется так: Васильево — 11.18—11.19, о. п. 771-й км — 11.21—11.22, о. п. 774-й км — 11.25—11.26, Обсерватория — 11.28—11.29, Займище — 11.31—11.32, ВЧД — 11.34—11.35, Юдино — 11.37—11.38, ЖБК — 11.41—11.42, Новое Аракчино — 11.46—11.47.

Фото: kzn.ru

В Казань электричка прибудет в 12.04.

Ранее «Реальное время» публиковало изменения в расписании электричек, которые переходят на летнее время работы.

Татьяна Леухина