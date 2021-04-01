С сегодняшнего дня вводят ограничения для большегрузов на дорогах Татарстана

С четверга, 1 марта, кабмин Татарстана вводит временное ограничение движения транспорта по автодорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения. Ограничение будет действовать до 30 апреля текущего года. Документ опубликован на интернет-портале правовой информации республики.



Ограничения касаются транспортных средств с грузом или без груза с превышением предельно допустимой нагрузки на ось — 6 тонн. С 20 мая по 31 августа также ограничения вводят для большегрузов при температуре воздуха выше 32 градусов — ограничения действуют с 10.00 до 22.00.

Контроль за исполнение постановления возложен на Миндортранс Татарстана.

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Ранее «Реальное время» сообщало о намерении введения ограничения движения для большегрузов на дорогах республики.

Маргарита Головатенко