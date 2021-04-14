Агент Кварацхелии проведет переговоры с амстердамским «Аяксом»
Услугами полузащитника «Рубина» Хвичи Кварацхелии заинтересовался голландский «Аякс», сообщает издание «Спорт-Экспресс».
По данным источника, агент футболиста Мамука Джугели в ближайшее время отправится в Амстердам для переговоров по игроку. Утверждается, что «Аякс» хочет купить грузинского футболиста летом нынешнего года.
Ранее сообщалось, что Джугели вылетит в Италию для переговоров с «Миланом».
Напомним, накануне Кварацхелия возглавил список самых подорожавших игроков РПЛ.СпортФутбол
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