Агент Кварацхелии проведет переговоры с амстердамским «Аяксом»

Услугами полузащитника «Рубина» Хвичи Кварацхелии заинтересовался голландский «Аякс», сообщает издание «Спорт-Экспресс».

По данным источника, агент футболиста Мамука Джугели в ближайшее время отправится в Амстердам для переговоров по игроку. Утверждается, что «Аякс» хочет купить грузинского футболиста летом нынешнего года.

Фото: rubin-kazan.ru

Ранее сообщалось, что Джугели вылетит в Италию для переговоров с «Миланом».

Напомним, накануне Кварацхелия возглавил список самых подорожавших игроков РПЛ.