«Милан» ближе всех к покупке Кварацхелии, агент вылетит в Италию для обсуждения сделки
«Милан» заинтересован в приобретении полузащитника «Рубина» Хвичи Кварацхелии, сообщают итальянские журналисты.
По данным источника, «россонери» находятся в постоянном контакте с агентом футболиста, который в ближайшее время прилетит в Италию для обсуждения деталей будущего контракта игрока.
Также на Кварацхелию претендуют «Ювентус», «Наполи» и дортмундская «Боруссия».
Напомним, ранее гол грузинского футболиста помог «Рубину» дома обыграть «Сочи». Подробнее о победе казанской команды читайте в материале «Реального времени».СпортФутбол
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