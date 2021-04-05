«Милан» ближе всех к покупке Кварацхелии, агент вылетит в Италию для обсуждения сделки

«Милан» заинтересован в приобретении полузащитника «Рубина» Хвичи Кварацхелии, сообщают итальянские журналисты.

По данным источника, «россонери» находятся в постоянном контакте с агентом футболиста, который в ближайшее время прилетит в Италию для обсуждения деталей будущего контракта игрока.

Фото: rubin-kazan.ru

Также на Кварацхелию претендуют «Ювентус», «Наполи» и дортмундская «Боруссия».

Напомним, ранее гол грузинского футболиста помог «Рубину» дома обыграть «Сочи». Подробнее о победе казанской команды читайте в материале «Реального времени».