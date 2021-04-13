Кварацхелия возглавил список самых подорожавших игроков РПЛ

Известный портал Transfermarkt обновил трансферные стоимости игроков Российской премьер-лиги (РПЛ). По итогам пересмотра было произведено 65 изменений ориентировочной цены футболистов.

Самым подорожавшим игроком РПЛ стал Хвича Кварацхелия из «Рубина». Грузинский футболист повысил свою трансферную стоимость на 5 млн евро и теперь его ориентировочная цена составляет 15 млн евро. Благодаря этому повышению, Кварацхелия вошел в топ-5 наиболее дорогих игроков РПЛ.

Также существенно подорожал Денис Макаров. Хавбек «Рубина» прибавил в цене 1,5 млн евро, что является седьмым показателем по лиге. Всего игроки казанского клуба получили наибольшее повышение в РПЛ. Состав «Рубина», по оценке Transfermarkt подорожал на 8,3 млн евро. А вот рыночная стоимость нападающего Ивана Игнатьева упала до 3,5 млн евро.

Фото: transfermarkt.ru

Самым дорогим футболистом РПЛ остается Никола Влашич из ЦСКА — 30 млн евро. Его преследуют Малком («Зенит», 24 млн евро) и Сердар Азмун («Зенит», 23 млн евро). Четвертое место занимает Марио Фернандес из ЦСКА, чья стоимость оценивается в 18 млн евро.

Напомним, ранее стало известно об интересе к Кварацхелии со стороны грандов итальянского футбола — «Ювентуса» и «Милана».