Эксперты сообщили, что человечество может столкнуться с дефицитом чипсов и картошки фри

Под угрозой исчезновения оказался сорт картофеля «Рассет Бурбанк», из которого обычно готовят чипсы и картошку фри. Это происходит из-за глобального потепления.

Данный сорт картофеля растет в Северной Америке. В клубнях этого сорта картофеля содержится большое количество крахмала, что делает его особенно вкусным при жарке. Его предпочитают рестораны быстрого питания по всему миру. Однако по словам фермеров, из-за активного таяния горного снега, который используется для орошения посевов данного картофеля, запасы воды сокращаются.

По словам селекционера и генетика Ричарда Нови из Министерства сельского хозяйства США, в 2018 году ученые установили, что с середины XX века снега в горах стало меньше на 15—30 процентов. Также жаркая и сухая погода влияет на темпы роста картофеля, вкус и внешний вид.

Сейчас ученые разрабатывают гибридные сорта картофеля, которые будут более устойчивы к изменениям климата, сообщает «РИА Новости».

Ранее диетолог рассказал, чем можно заменить чипсы при перекусах на работе. По его мнению, человеку во время работы следует делать два перекуса в день.



Ольга Плешкова