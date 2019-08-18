Диетолог рассказал, чем можно заменить чипсы при перекусах на работе

Заменить чипсы при перекусах на работе могут фрукты и несладкий йогурт. Об этом сообщила врач-диетолог, доцент кафедры питания и нутрициологии Российской медицинской академии последипломного образования Елена Чедия.

По ее мнению, человеку во время работы следует делать два перекуса в день, отметила диетолог.

«Чем меньше промежутки между приемами пищи, тем меньше энергии усваивается из каждого последующего приема», — приводит слова диетолога «РИА Новости».

Ранее Минздрав предложил работодателям ограничить реализацию на предприятиях продуктов с повышенным количеством сахара и соли. В частности, чипсов и газированных напитков. В качестве альтернативы предложено ввести в рацион работников йогурты с содержанием жира менее 2,5%, овощную соломку, яблочные чипсы или хрустилу, зерновые батончики и т. д.