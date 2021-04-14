В Татарстане уровень безработицы опустился до 1,25%

За прошедшую неделю количество безработных татарстанцев сократилось на 502 человека. По состоянию на 14 апреля в органах службы занятости республики зарегистрировано 25 341 нетрудоустроенных граждан.

Уровень регистрируемой безработицы в Татарстане составил 1,25% от численности рабочей силы, сообщает пресс-служба Минтруда РТ.

Снижение числа нетрудоустроенных отмечается и в большинстве моногородов республике. В Набережных Челнах за неделю их количество сократилось на 117 человек — до 2 273.

В Нижнекамске на сегодняшний день зарегистрировано 1 538 безработных, в Елабуге — 575, в Зеленодольске — 512, в Камских Полянах — 214, в Менделеевске — 72.

Фото: realnoevremya.ru

На сегодняшний день в Татарстане насчитывается 46 767 вакансий, 3 402 из которых местные работодатели представили за прошедшую неделю. Коэффициент напряженности на рынке труда условно составил 0,54 чел. на одну вакансию.

14 апреля, отвечая на вопросы интернет-газеты «Реальное время» в прямом эфире, министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова, сообщила, что на сегодняшний день в Татарстане численность рабочей силы составляет более 2 млн человек. Подробнее — в нашей онлайн-трансляции.



Татьяна Демина