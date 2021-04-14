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В Татарстане от COVID-19 вылечились уже более 17 тысяч человек

11:13, 14.04.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане от COVID-19 вылечились уже более 17 тысяч человек
Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане за последние сутки подтвердился 31 новый случай COVID-19, из них два — завозные, остальные — контактные. Девять человек госпитализировано, 22 получают лечение на дому

Всего в республике по состоянию на 14 апреля зарегистрировано 19 899 случаев коронавируса.

В Казани за последние сутки зарегистрировано 18 заболевших COVID-19, в Зеленодольском районе РТ — четверо, в Набережных Челнах — двое.

В Алексеевском, Алькеевском, Буинском, Высокогорском, Дрожжановском, Лаишевском и Чистопольском районах выявлено по одному случаю коронавируса.

скриншот/«Яндекс»

Вылечились за последние сутки 38 татарстанцев, всего — 17 011.

Самые актуальные новости о коронавирусе в Татарстане, России и мире в подборке «Реального времени».

Татьяна Демина
ОбществоМедицина Татарстан
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