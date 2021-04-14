В Татарстане от COVID-19 вылечились уже более 17 тысяч человек

В Татарстане за последние сутки подтвердился 31 новый случай COVID-19, из них два — завозные, остальные — контактные. Девять человек госпитализировано, 22 получают лечение на дому

Всего в республике по состоянию на 14 апреля зарегистрировано 19 899 случаев коронавируса.

В Казани за последние сутки зарегистрировано 18 заболевших COVID-19, в Зеленодольском районе РТ — четверо, в Набережных Челнах — двое.

В Алексеевском, Алькеевском, Буинском, Высокогорском, Дрожжановском, Лаишевском и Чистопольском районах выявлено по одному случаю коронавируса.

скриншот/«Яндекс»

Вылечились за последние сутки 38 татарстанцев, всего — 17 011.

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Татьяна Демина