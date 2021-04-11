58% россиян регулярно работают в выходные

Фото: Максим Платонов

58% россиян регулярно работают в выходные, при этом 42% респондентов — против такой практики, сообщает РИА Новости.

Работают в выходные и праздничные дни ради карьерных перспектив 31% опрошенных. 26% — по необходимости, ради дополнительного заработка — 22%, 11% респондентов боятся потерять работу. При этом только 12% получают компенсации за сверхурочную работу, говорят данные международных рекрутинговых агентств.

В Казани чаще всего перерабатывают учителя — 15%. В Москве и Московской области — сотрудники сферы услуг и медиа — 26%.

Ранее сообщалось, что согласно исследованию, которое провел сервис по поиску работы Superjob, чаще всего работают по специальности врачи, юристы и главные бухгалтеры.



Алексей Нечаев