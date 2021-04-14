На досрочное возобновление авиасообщения с Россией надеется Минкультуры Турции

Министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой заявил, что Россия может досрочно возобновить полное авиасообщение с Турцией при улучшении эпидемической ситуации в стране. Об этом сообщает ТАСС.

Он отметил, что до 500 тыс. человек может составить общее снижение турпотока в Турции в апреле — мае.

«Мы начнем видеть влияние данного решения РФ уже на этой неделе. По мере снижения числа случаев заражения дата снятия ограничений на перелеты может быть сдвинута на более ранний срок», — заявил министр.

Ранее сообщалось, что Россия ограничивает регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией и Танзанией с 15 апреля до 1 июня. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Исключения составят направления, необходимые для участия акционерного общества «Концерн Титан-2» в строительстве атомной электростанции в Турции, вывоза российских граждан, находящихся на отдыхе в республике. На взаимной основе сохраняются два рейса в неделю по направлению Москва — Стамбул, Стамбул — Москва. Россияне, оставшиеся в стране, смогут вернуться на родину чартерными рейсами или продолжить отдых.

Алексей Нечаев