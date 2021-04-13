Навальный подал в суд на колонию из-за Корана

Оппозиционер Алексей Навальный, который содержится в колонии ИК-2 Владимирской области, подал в суд на колонию из-за отказа выдать ему Коран, который он привез с собой. Об этом сообщается в инстаграм-аккаунте Навального.

«Дело в том, что мне не дают мой Коран. И это бесит. Когда меня только посадили, я составил список улучшений самого себя, которые постараюсь сделать в заключении. Один из пунктов: глубоко изучить и понять Коран и Сунну Пророка», — написал оппозиционер.

Он объяснил, что решил основательно изучить священную книгу мусульман для своего развития, даже решил выучить его наизусть. Однако от последней мысли он отказался, решив, что это бессмысленно.

«Я приехал сюда месяц назад и привез кучу книг. И заказал кучу книг. Но до сих пор мне не дали ни одной. Потому что все их «надо проверять на экстремизм». Это занимает три месяца. [...] Вот написал очередное заявление начальнику и подал в суд. Ну сколько можно терпеть, мне что теперь и собственный Коран нельзя почитать? Тем более что сейчас, на 13 день голодовки, настроение у меня очень философское», — пишет Навальный.



Ранее Алексей Навальный делился в соцсетях, что в следственном изоляторе его кормят халяльной едой — рыбой в кляре.

Ольга Плешкова