ВККС РФ дала согласие на возбуждение дела о даче взятки против экс-судьи из Казани

Фото: «Реальное время»

Только что Высшая квалифколлегия судей России удовлетворила представление главы Следкома РФ Александра Бастрыкина о даче согласия на уголовное преследование Эльмиры Зиганшиной, бывшего мирового судьи участка по Кировскому району Казани.



В режиме видео-конференц-связи из зала Верховного суда РТ в заседании участвовали следователь и адвокат экс-судьи. Сама Зиганшина не присутствовала, передает журналист «Реального времени».

Напомним, на данный момент Эльмира Зиганшина отбывает четырехлетний реальный срок за покушение на посредничество взятке в 510 тысяч рублей по приговору Верховного суда Татарстана. Теперь же следователи просят согласия на ее привлечение к уголовной ответственности по части 5 статьи 291 УК РФ — дача взятки в особо крупном размере.

Речь идет о 5 млн рублей. Ранее «Реальное время» уже сообщало — в посредничестве этой взятке обвиняют бывшего сотрудника ГАИ Ильназа Ахметзянова. По версии следствия, вышеназванную сумму Ахметзянов и его сообщница получили в 2017 году от Зиганшиной, пообещав ей «амнистию» от уголовного преследования.

В январе 2020-го на аресте Ахметзянова прозвучала информация, что одно из сообщений о преступлении сотрудники 3-го отдела Следкома по РТ получили именно от бывшего мирового судьи Зиганшиной. А добровольно сообщившее о коррупционном преступлении лицо по закону освобождается от уголовной ответственности.