В Казани за сутки произошло более 100 ДТП
В Казани за сутки произошло четыре ДТП с пострадавшими и 103 — с материальным ущербом, сообщает ГИБДД города.
Десять водителей задержали за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, еще трех — за отсутствие права на управление транспортным средством.
За повторное управление машиной в пьяном состоянии в отдел полиции доставили одного водителя, а еще пассажира — за перевозку наркотического вещества. Также в полицию доставили гражданина по ст. 131 УК РФ (изнасилование).
12 апреля в Казани произошло три ДТП с пострадавшими — два наезда на пешехода и столкновение — и 74 ДТП с материальным ущербом.
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