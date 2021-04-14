В Казани за сутки произошло более 100 ДТП

В Казани за сутки произошло четыре ДТП с пострадавшими и 103 — с материальным ущербом, сообщает ГИБДД города.

Десять водителей задержали за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, еще трех — за отсутствие права на управление транспортным средством.

За повторное управление машиной в пьяном состоянии в отдел полиции доставили одного водителя, а еще пассажира — за перевозку наркотического вещества. Также в полицию доставили гражданина по ст. 131 УК РФ (изнасилование).



Фото: realnoevremya.ru / Дарья Пинегина

12 апреля в Казани произошло три ДТП с пострадавшими — два наезда на пешехода и столкновение — и 74 ДТП с материальным ущербом.

Маргарита Головатенко