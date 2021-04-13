В Казани за сутки произошло более 70 ДТП

За 12 апреля в Казани произошло три ДТП с пострадавшими — два наезда на пешехода и столкновение, и 74 ДТП с материальным ущербом, сообщает ГИБДД города.



Задержали 11 пьяных водителей и еще восемь водителей без прав. В отделы полиции доставили перевозившего наркотики пассажира, двое водителей за повторное управление ТС в нетрезвом состоянии и гражданина, совершившего кражу из магазина.

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Вчера в Казани двое человек и полуторагодовалый ребенок пострадали в массовом ДТП на улице Гвардейской. Ребенка увезли в больницу в тяжелом состоянии. По предварительным данным, водитель KIA, устроивший аварию, был в нетрезвом состоянии.

Маргарита Головатенко