В Казани за сутки произошло более 70 ДТП
За 12 апреля в Казани произошло три ДТП с пострадавшими — два наезда на пешехода и столкновение, и 74 ДТП с материальным ущербом, сообщает ГИБДД города.
Задержали 11 пьяных водителей и еще восемь водителей без прав. В отделы полиции доставили перевозившего наркотики пассажира, двое водителей за повторное управление ТС в нетрезвом состоянии и гражданина, совершившего кражу из магазина.
Вчера в Казани двое человек и полуторагодовалый ребенок пострадали в массовом ДТП на улице Гвардейской. Ребенка увезли в больницу в тяжелом состоянии. По предварительным данным, водитель KIA, устроивший аварию, был в нетрезвом состоянии.
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